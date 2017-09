So sind die «Stones» gelandet

Eine Boeing mit einer riesigen, ausgestreckten Zunge auf der Flanke: Ein solches Flugzeug sehen selbst die eingefleischten «Spotter» am Flughafen Zürich selten.

Umso grösser war die Aufregung, als die Maschine der Rolling Stones am Sonntagabend um ca. 17.20 Uhr in Kloten landete. Viele Fans fotografierten den Jet beim Anflug und stellten die Bilder ins Netz. Nach und nach verliessen die Rocklegenden Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood dann die Maschine und betraten Schweizer Boden.

Die «Stones» werden am Mittwoch im Rahmen ihrer diesjährigen «Stones – No Filter»-Europatournee im Zürcher Letzigrund auftreten.

Wie der Tages-Anzeiger schreibt, bleibt die Boeing bis nach dem Konzert in Kloten. Dann fliegt die Band weiter nach Italien und Spanien. Die Europatour der Stones endet am 25. Oktober in Paris. (mst)