Surfen ist bei Swiss günstiger als bei anderen Airlines

«Bitte vergewissern Sie sich, dass elektronische Geräte wie Smartphones oder Tablets ausgeschaltet sind oder sich im Flugmodus befinden.» Wer regelmässig fliegt, kann diese Anweisung des Bordpersonals auswendig mitsprechen – ob man ihr dann auch Folge leistet, ist eine andere Frage.

Dass auf elektronische Spielsachen in der Luft verzichtet werden soll, liegt in der Sicherheit begründet: Weil Smartphones auf der ständigen Suche nach Signalen sind, können sie den Funk an Bord stören – im schlimmsten Fall verpasst das Cockpitpersonal dann wichtige Hinweise.

Und nun soll man im Flugzeug mobil surfen können? Mehr und mehr Airlines bieten ihren Passagieren während der Flugzeit einen WLAN-Zugang an. Auch die Swiss zählt dazu: An Bord der Boeing 777-300ER und des Airbus A330-300, die rund einen Drittel der Swiss-Flotte ausmachen, bietet sie ab 10'000 Fuss Sateliteninternet an. Damit das möglich ist, wird eine Satellitenantenne auf dem Dach des Flugzeugs angebracht, erklärt die Swiss auf Anfrage. «Die Antenne verbindet sich mit Satelliten, wie sie etwa auch für das Satellitenfernsehen genutzt werden. Nach einem Rundweg von circa 36 000 Kilometer erreicht das Signal dann eine Bodenstation.» Das WLAN interferiert nicht mit der Elektronik des Flugzeugs. «Die Antenne hat jedoch eine starke Sendeleistung, sodass sie erst im Reiseflug von den Passagieren genutzt werden kann.

Dort ist die Abdeckung durch Satelliten inzwischen so umfassend, dass es kaum noch Lücken gibt.» Allerdings könne die Geschwindigkeit der Verbindung von diversen Umweltfaktoren beeinflusst werden. «Beim Übergang von einem Satelliten zum nächsten sind kurze Unterbrechungen technisch unvermeidbar; diese dauern üblicherweise wenige Minuten, bis die Verbindung wieder hergestellt ist, und werden von vielen nicht bemerkt.»

Unübersichtliche Tarife

Das Preisvergleichsportal Verivox Schweiz, Ablegerin der deutschen Verivox-Gruppe, hat die WLAN-Tarife verschiedener Airlines zusammengestellt. Die Vergleiche sind nicht ganz einfach, weil einige Airlines pro Megabyte (MB) abrechnen, andere dagegen nach Dauer (etwa die Lufthansa auf Langstrecken) oder nach Leistung der Internetverbindung (etwa Austrian Airlines sowie die Lufthansa auf Kurz- und Mittelstrecken). Mit steigender Nutzerzahl erwartet das preisvergleichportal jedoch eine Vereinfachung der Tariflandschaft – und längerfristig auch sinkende Preise.

Swiss, Eurowings, Alitalia, Emirates und Singapore bieten Surflustigen Internetpakete nach MB an. Nach dem Prinzip des Mengenrabatts werden diese günstiger, je mehr erworben werden: Swiss etwa verrechnet für 20 MB 9,90 Franken, was knapp 50 Rappen pro MB ausmacht – im 120-MB-Paket kostet ein MB nur noch 32 Rappen (siehe Tabelle). Bei Eurowings sind 20 MB etwas günstiger, insgesamt werden die Pakete gegen oben jedoch teurer als bei Swiss. Bei Singapore kostet schon ein MB knapp einen Franken, was Surfen einiges kostspieliger macht als bei der Schweizer Airline. Deutlich günstiger sind dafür die Angebote von Alitalia und die Emirates: Alitalia verrechnet je nach Paket zwischen einem und 20 Rappen pro MB, die Emirates zwischen 32 und 65 Rappen pro MB (was man dafür bekommt, siehe Kasten)

«Es ist geplant, dass auch Kurz- und Mittel- streckenflugzeuge mit WLAN ausgerüstet werden»Swiss Airlines

Brauchen Passagiere überhaupt Internet, wenn sie im Flugzeug sitzen? Die Auszeit vom ständigen Hintergrundrauschen, die Push-Nachrichten von Facebook und News-Apps, WhatsApp empfinden doch viele als angenehm – wenn auch die aufsteigende Langeweile zuweilen überfordern kann. Andererseits können gerade Geschäftsreisende während der Flugzeit mit Mitarbeitenden oder der Chefin über E-Mail in Kontakt bleiben (eine andere Frage ist, ob das als Arbeitszeit verbucht werden kann). Die Swiss verzeichnet insgesamt eine steigende Nachfrage nach WLAN an Bord. Auch der Datenverbrauch sei gestiegen.

Bislang bietet Swiss nur auf Langstreckenflügen WLAN an. Auch die fünf A340 in der Flotte werden das System jedoch mittelfristig erhalten. «Es ist geplant, dass auch die Kurz- und Mittel streckenflugzeuge mittelfristig mit WLAN ausgerüstet werden», so die Swiss. Der genaue Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest. (Zürcher Unterländer)