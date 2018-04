Unfall auf der A51 sorgt für Stau

Um 16.20 kollidierten auf der Autobahn A51 in Bülach in Fahrtrichtung Flughafen ein Personenwagen und ein Lastwagen. Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt, gab es bei dem Crash keine Verletzten. Allerdings musste für beide Fahrzeuge der Abschleppdienst aufgeboten werden. Der Lastwagen verlor zudem Kühlwasser, was die Aufräumarbeiten zusätzlich verzögerte.

Im anrollenden Feierabendverkehr sorgte der Unfall zwischen den Autobahneinfahrten Bülach-Nord und Bülach-Süd rasch für einen längeren Stau. Es müsse noch bis in den Abend hinein mit Verzögerungen gerechnet werden, heisst es von Seiten der Polizei.