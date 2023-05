Drohender Bergsturz – Bündner Bergdorf Brienz muss evakuiert werden Wegen des drohenden Felssturzes hat die Gemeinde die sofortige Evakuierung der Bevölkerung beschlossen. Das Felsvolumen bewege sich zu stark, erklären die Behörden. Florian A. Lehmann UPDATE FOLGT

Nun ist es so weit: Der Ort Brienz muss bis am Freitagabend geräumt werden. Foto: Arno Balzarini (Keystone/Archiv)

Brienz muss evakuiert werden. Dies hat der Gemeindeführungsstab Albula/Alvra entschieden. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Bündner Bergdorfes sind aufgefordert, den Ort bis Freitagabend um 18 Uhr zu verlassen.

Ein Felsvolumen von zwei Millionen Kubikmetern bewege sich so stark, dass in den kommenden ein bis drei Wochen damit zu rechnen sei, dass es abbricht, teilte die Behörde am Dienstag mit. Der Gemeindeführungsstab hat die Phase Orange und damit die Evakuierung von Brienz verfügt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.