Kollision am Berninapass – Bündner Polizei rätselt über Ursache von Töffunfall mit drei Toten Ein schwerer Unfall hat bei Pontresina zu einer langen Strassensperrung geführt. Auch die Bahnlinie wurde unterbrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bei dem schweren Töffunfall unweit des Berninapasses kamen am Samstag drei Menschen ums Leben. Kantonspolizei Graubünden

Nach der Kollision zweier Töffs mit drei Toten in Pontresina GR am Samstag war die Ursache für den Unfall zunächst unklar. Die Ermittlungen gestalteten sich aufwendig, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte.

Die drei betroffenen Töfffahrer kamen bei dem Unfall ums Leben, sie hätten keine Hinweise mehr liefern können, sagte die Sprecherin. Die Polizei erliess deshalb am Sonntag einen Zeugenaufruf.

Die Trümmer der Zweiräder seien bei dem Unfall weit verteilt worden, unter anderem auf der Strasse und den angrenzenden Geleisen der Rhätischen Bahn, sagte die Polizeisprecherin weiter.

Zu der Kollision der beiden Motorräder auf der viel befahrenen Strasse zwischen Pontresina und Diavolezza war es laut Polizei am Samstag gegen 15.00 Uhr gekommen. Die Unfallstelle befand sich unmittelbar bei einem Bahnübergang. Die Bahn war allerdings nicht in den Unfall involviert.

Die Strasse am Berninapass war nach dem Unfall während rund fünf Stunden komplett gesperrt. Der Betrieb der Rhätischen Bahn wurde zwischen Morteratsch und Bernina Suot ebenfalls für rund vier Stunden eingestellt.

Der Berninapass verbindet das Engadin im Norden mit dem Puschlav und dem italienischen Veltlin im Süden.

SDA

