Umbau der Armee – Bürgerinnenpflicht oder Norweger Modell: So sehen Amherds Pläne aus Müssen künftig auch Frauen ins Militär? Vier Varianten für eine neue Dienstpflicht lässt die Verteidigungsministerin derzeit ausarbeiten. Das sind die Details. Beni Gafner , Markus Häfliger

Die Armee wird bei den jungen Schweizern immer unbeliebter. Bis in zehn Jahren fehlen 20’000 bis 30’000 Soldaten. Nun sucht das Verteidigungsdepartement (VBS) einen Ausweg. Es hat vier Varianten für die Dienstpflicht der Zukunft ausgearbeitet. Dieser Zeitung liegen interne Dokumente mit den Details vor.

Alle vier Varianten orientieren sich am bisherigen Milizsystem. Eine Berufsarmee, bestehend aus Zeit- oder Berufssoldaten, prüfen die Zuständigen nicht.

Super-Bürgerinnen- und -Bürgerdienstpflicht

Die stark erweiterte Bürgerdienstpflicht würde nicht nur Landesverteidigung und Zivildienstaufgaben im bisherigen Sinne umfassen, sondern zum Beispiel auch Sportfunktionen. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Die Variante, die im Vergleich zu heute so ziemlich alles auf den Kopf stellen würde, kommt in den Unterlagen des VBS erst ganz am Schluss. Sie trägt den umständlichen Titel: «Bürgerdienstpflicht mit freier Wahl der Dienstart und weit gefassten Einsatzbereichen».