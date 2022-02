Interview zum Bilderkrieg – «Bürgerjournalisten entlarven die Propagandamaschine» Omar Mohammed informierte die Welt als «Mosul Eye» über die IS-Schreckensherrschaft. Jetzt hilft er Menschen in der Ukraine, ihre Bilder und Videos zu verbreiten. Andrian Kreye

Kämpfe in Charkiw am 27. Februar. Leute vor Ort erstellen oft die besten Bilddokumente und entlarven Fälschungen am schnellsten. Foto: Keystone

Mosul Eye etablierte die Figur des Bürgerjournalisten als Stimme aus Konfliktgebieten. Hinter dem Pseudonym steckt der Historiker Omar Mohammed. Er veröffentlichte von Juni 2014 an einen Blog, als der «Islamische Staat» (IS) seine Heimatstadt Mossul im Norden des Irak besetzte. Seine Berichte und Tweets waren für internationale Medien auch während der mehr als neunmonatigen Schlacht, in der die Stadt 2017 von irakischen Regierungstruppen befreit wurde, eine der wichtigsten Quellen.

Bald nach der Befreiung gab sich Mohammed zu erkennen. Heute lehrt er Geschichte und Diplomatie an der Universität Sciences Po in Paris. Im Interview nennt er entscheidende Techniken für Bürgerjournalisten.

Herr Mohammed, was ist die wichtigste Rolle der Bürgerjournalisten? Dass sie die Propagandamaschine entlarven. Aber auch, dass sie Kontext schaffen. Niemand kennt die eigene Nachbarschaft so gut, wie die Leute, die dort leben.

Sie beobachten die Vorgänge in der Ukraine? Schon länger. Und ich bilde Bürgerjournalisten dort aus.

Was bringen Sie denen bei? Dass die Bildebene die wichtigste ist. Sie brauchen Videos.

Aber Videos kann man fälschen. Ja klar, wenn Russland sagt, dort und dort gab es einen Bombenanschlag, veröffentlichen sie vielleicht ein Deepfake-Video. Als erfahrener Journalist haben Sie verschiedene Möglichkeiten, das zu entlarven. Aber die Leute vor Ort können das viel einfacher. Sie wissen ja, was passiert, und sie können diese 50-Sekunden-Videos mit ihrem Handy drehen und veröffentlichen. Das lässt sich nicht so leicht fälschen. Vor allem, wenn es viele sind.

Social Media-Videos belegen russische Truppenbewegungen. Foto: Screenshots

Wie lässt sich so etwas verifizieren? Es gab ja zum Bespiel seit Tagen Videos von Panzerkolonnen entlang der Grenze und auch in Donezk. Nehmen Sie die Videos von den Evakuierungen vergangene Woche. Die Separatisten behaupteten, die seien am 18. Februar gedreht worden. Sie waren aber vom 16. Februar. Bürgerjournalisten aus der Gegend haben das schnell herausgefunden.

Wie? Sie kennen ihre Gegend, das Wetter an diesem Tag. Sie wissen, ob es geschneit hat, sonnig oder bedeckt war. Dann hat das Recherchekollektiv Bellingcat die Videos untersucht und recht schnell im Quellcode das Aufnahmedatum vom 16. gefunden. Das ging dann an die Medien und zurück in die Ukraine. Das ist ein neuer Medienkreislauf, der immer wichtiger wird. Weil es dadurch immer schwerer wird, Lügen zu verbreiten.

Wie unterscheiden Sie da zwischen echten und falschen Konten? Ich habe ein grosses Netzwerk, da kann ich nachfragen, ob jemand dieses Konto kennt und ob das wirklich die Person ist, die behauptet, dort zu veröffentlichen. So entsteht über eine gewisse Zeit hinweg ein System aus verlässlichen Quellen. Ich habe mit Bürgerjournalisten im Irak gearbeitet, in Syrien, in Myanmar und auf den Philippinen.

Er unterstützt Bürgerjournalisten Infos einblenden Omar Mohammed 2017. Foto: AP 2014 bis 2017 blieb er als «Mosul Eye» anonymer Blogger und Chronist der Zerstörungen im irakischen Mossul durch den IS. Heute unterrichtet Omar Mohammed, Jahrgang 1986, Geschichte und Diplomatie an der Universität Sciences Po in Paris.

Bringen Sie den Bürgerjournalisten in der Ukraine auch bei, wie man sich schützt? Ja, natürlich. Jeder muss sich überlegen, veröffentliche ich unter meinem Namen, unter Pseudonym oder anonym. Was für Hebel kann eine Macht oder Regierung gegen mich einsetzen? Meine Familie zum Beispiel. Das wird in der Ukraine nicht so gefährlich sein wie in einem Gebiet des IS. Der IS würde jemanden sofort töten, wenn sie die Person finden. Das ist in der Ukraine nicht ganz so gefährlich. Selbst wenn Russland das Land besetzen würde. Aber man braucht immer einen Plan B.

Einen Plan B? Als Bürgerjournalist muss ich rechtzeitig ein Netzwerk aufbauen, um mich zur Not in Sicherheit bringen zu können. Wenn das nötig ist, muss ich sicherstellen, dass ich selbst Teil dieses Netzwerks bleibe und Kontakt zu den Leuten vor Ort halte. Das ist wichtig, vor allem, weil unsere Arbeit nach dem Krieg nicht vorbei ist.

Wie ist das zu verstehen? Videos, Dokumente und Zeugenaussagen von Leuten, die direkt vom Konflikt betroffen waren, sind die besten Beweise für Kriegsverbrechen. Das ist in der momentanen Situation nach dem Zusammenbruch des IS von allerhöchster Bedeutung. Nehmen Sie die Gerichtsverfahren gegen syrische Kriegsverbrecher in Deutschland. In all diesen Fällen waren es Leute von dort, die die Beweise brachten. Nicht nur ihre Zeugenaussagen. Sie konnten ja auch Unterlagen des IS sicherstellen. Weil sie wussten, wer wann vom IS verfolgt wurde. So ist Gerechtigkeit möglich.

«Das ist aktivistischer Journalismus.» Omar Mohammed

Das ist dann aber kein Journalismus mehr. Nein, das ist natürlich Aktivismus. Oder aktivistischer Journalismus. Aber da haben die grossen Medien in Europa und Amerika dann eine wichtige Rolle.

Welche? Sie müssen anfangen, die Mitarbeit der Bürgerjournalisten und Quellen vor Ort zu nennen. Sie müssen sie als Reporter behandeln, nicht nur als «Fixer», wie Kriegsreporter die Einheimischen nennen, mit denen sie zusammenarbeiten. Das sind keine Fixer. Das sind Journalisten. Also müssen sie auch so behandelt werden.

Ein ukrainischer Sender sendet live aus dem Parkhaus Infos einblenden Senden aus relativer Sicherheit: Wegen anhaltendem Luftalarm verlegte der Sender «Ukraina 24» seine Kameras in die Tiefgarage. Foto: Screenshot Ukraine24 Mantel und Daunenjacke statt Blazer und Anzug, Betonpfeiler und Autos im Hintergrund anstelle eines modernen Studios mit schickem Sprechtisch: Die Bildgestaltung des Nachrichtensenders «Ukraina 24» wirkte am Wochenende teilweise wie ein Kommentar auf den Ausnahmezustand, in dem die Ukraine seit Beginn der russischen Angriffe steckt. Weil in der Hauptstadt Kiew mehrfach Luftalarm ausgelöst wurde, flohen die Mitarbeiter des Senders in die sich unter der Zentrale befindliche Tiefgarage mit ihren dicken Betondecken. Den Sendebetrieb verlegte der Kanal am Samstagabend dann zunächst ganz unter die Erde. Ein Beistelltisch und zwei Tablets mit dem ukrainischen Wappen auf der Rückseite mussten dem Moderatorenduo Elena Morozova und Vadim Kolodiychuk als Studioausstattung reichen. Aus der Garage berichteten die beiden über die Angriffe auf Kiew, zur Stärkung wurde der Sprecherin und dem Sprecher ab und zu ein Pappbecher mit Wasser gereicht, manchmal rollte im Hintergrund ein Auto durchs Bild. Um die Berichterstattung auch in den kommenden Tagen aufrechterhalten zu können, wollten die vier grössten Nachrichtensender der Ukraine einen gemeinsamen Service aufbauen. (mob / zig)



Bezahlt werden sie ja … Sie brauchen eine Namenszeile. Nicht nur als Anerkennung. Weil sie so Glaubwürdigkeit aufbauen können. Zum einen in ihrer eigenen Gemeinde. Zum anderen nach aussen. In den Medien. Das sind doch alles Informationen und Erkenntnisse, die eigentlich ihnen gehören. Aber dann kommen die Journalisten mit den grossen Namen von der «New York Times» oder der «Washington Post» oder sonst woher, schreiben alles zusammen, was ihnen die Fixer recherchiert haben und setzen ihren Namen darunter.

Haben Sie in Mosul als Fixer gearbeitet? Nein, man hat mich oft gefragt, aber ich war nie Journalist, immer eher eine Stimme meiner Stadt. Ich hatte ja auch keine Ausbildung, keine Erfahrung. Und ich habe nur auf meiner eigenen Plattform veröffentlicht.

Sie hatten bald einen grossen Namen und eine grosse Reichweite. Welche Veröffentlichungskanäle empfehlen Sie den Bürgerjournalisten? Twitter? Facebook? Nein, Facebook können Sie benutzen, wenn Sie vor Ort mit Leuten in Kontakt treten wollen, aber nicht für Journalismus.

Warum? Facebook ist eine furchtbare Plattform, da ruiniert man sich die Glaubwürdigkeit. Und die Leute lesen nur oberflächlich. Nichts bekommt einen Kontext.

«Der IS und seine Verbrecher haben immer noch unzählige Konten auf Facebook.» Omar Mohammed

Ist das auf Twitter anders? Ja, da gibt es vor allem Bilder, Videos. Und es gibt dort Mitarbeiter, an die man sich wenden kann, wenn man bedroht wird oder Falschnachrichten erkennt.

Auf Facebook nicht? Nein. Der IS und seine Verbrecher haben immer noch unzählige Konten auf Facebook, auf denen sie Falschinformationen und Hass verbreiten. Ich habe mich da immer wieder hingewandt und stets nur die Antwort bekommen, dass diese Konten nicht gegen die Richtlinien von Facebook verstossen.

Alles zum Krieg in der Ukraine News, Grafiken und Hintergründe zum Einmarsch von Russland in die Ukraine Aber Facebook achtet doch nach eigenen Angaben streng darauf, dass so etwas nicht passiert. Ja, aber sie machen das vor allem mit Algorithmen. Und die sind gegen Emojis machtlos. Gegen Emojis? Ja, wenn Sie in einem Wort ein Emoji zwischen die Buchstaben einfügen, erkennt der Algorithmus das nicht mehr. Oder nehmen Sie das Wort Daesch (die arabische Abkürzung für den IS, d. Red.). Die Zahl 11 spricht man im Arabischen «Esch» aus. Also setzen Sie einfach ein Da davor, und schon können Sie das Wort Daesch schreiben, ohne dass der Algorithmus das findet. Und das ist nur ein Beispiel von Hunderten. Auf Arabisch.

Russische Fahnen wehen im Donezbecken, nachdem Putin die Separatisten-Gebiete in der Ostukraine als unabhängige «Volksrepubliken» anerkannt hat. Foto: Screenshot AFP

Auf Twitter ist das anders? Ja. Die haben Mechanismen entwickelt, die das aufspüren. Und man kann dort wie gesagt mit Menschen reden. Als ich eine Morddrohung bekam, habe ich mich beschwert und auch von Twitter so eine vorgefertigte Antwort bekommen, aber dann habe ich nachgehakt und mit einer Person gesprochen, und dann sind sie eingeschritten. Sie sind überhaupt besser geworden. Ich habe mein Facebook-Konto jedenfalls gekündigt. Es gibt da noch eine Präsenz von Mosul Eye, aber die betreiben andere.

Was ist mit Telegram? Das ist ja nur für Kommunikation. Und nein, das ist nicht sicher.

«Die besten Kanäle für Kommunikation sind Signal und Threema.» Omar Mohammed

Tiktok? Auch da gibt es Probleme mit der Sicherheit. Die besten Kanäle für Kommunikation sind Signal und Threema. Und fürs Veröffentlichen Twitter.

Und jenseits von Twitter? Es gibt auch eigenständige Plattformen. In der Ukraine gab es zum Beispiel die englischsprachige Zeitung Kyiv Post. Letztes Jahr wurde die Zeitung geschlossen und alle Mitarbeiter entlassen. Die haben jetzt eine neue Zeitung namens Kyiv Independent, denen habe ich geholfen, auf die Beine zu kommen. Und jetzt sind sie selbst in dieser Situation die glaubwürdigste englischsprachige Stimme in der Ukraine.

Gibt es schon ein richtiges Netzwerk der Bürgerjournalisten? Es gibt heute ein riesiges, weltweites Netzwerk. Ich hätte mir gewünscht, dass es das damals auch schon gegeben hätte, aber ich war ganz alleine. Aber zumindest kann ich jetzt anderen helfen. Auf den Philippinen, in Syrien, in der Ukraine.

