Wahlen 2022 in Winterthur – Bürgerliche kämpfen um verlorene Sitze Die Parteien bringen sich in Position für die Stadtratswahlen in einem Jahr. Gefährlich dürfte es vor allem für den GLP-Sitz werden, den Katrin Cometta im letzten Sommer erobert hat. Delia Bachmann



Wer wird 2022 auf den sieben Stadtratssitzen (im Hintergrund) Platz nehmen? Die Diskussionen laufen bereits jetzt. Im Bild: eine Ratssitzung in der Axa-Arena letzten Herbst. Foto: Marc Dahinden

In knapp einem Jahr wählt Winterthur den Stadtrat und den Grossen Gemeinderat neu. Damit geht auch eine bewegte Legislatur mit zwei Ersatzwahlen zu Ende: Erst stieg die SP-Finanzstadträtin Yvonne Beutler aus dem Politbetrieb aus und wechselte als Beraterin in die Privatwirtschaft. Ein Jahr darauf trat Sicherheitsvorsteherin Barbara Günthard-Maier (FDP) zurück und nahm einen Job beim Bund in Bern an. Als Ersatz wurden Kaspar Bopp (SP) und Katrin Cometta (GLP) in den Stadtrat gewählt.

Der Stadtrat legt den Termin für die Gesamterneuerungswahlen auf den 13. Februar 2022. Ein zweiter Wahlgang würde am 27. März 2022 stattfinden. Darüber dürften nicht alle glücklich sein. So fällt die Wahl in die Sportferien, vor allem aber auf einen nationalen Abstimmungssonntag. Weil es bei früheren Wahlen zu Überraschungen kam, forderten bürgerliche Gemeinderäte letzten Dezember einen «unverzerrten» Termin an einem separaten Sonntag: Je nach Abstimmung würden unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mobilisiert, was die Ergebnisse verfälsche.