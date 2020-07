Suchaktion in Südkorea – Bürgermeister von Seoul spurlos verschwunden Park Won Soon ist am Donnerstag als vermisst gemeldet worden. Seine Smartphone ist ausgeschaltet.

Der Bürgermeister anlässlich einer Medienkonferenz im Januar dieses Jahres. (Keystone/Jean Heon-Kyun/21. Januar 2020)

Der Bürgermeister der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, Park Won Soon, wurde am Donnerstag als vermisst gemeldet. Die Polizei setzte für die Suche nach dem 64-Jährigen Drohnen und Spürhunde ein, wie Medien berichteten.

Die Suche sei eingeleitet worden, nachdem Parks Tochter am späten Nachmittag (Ortszeit) eine Vermisstenanzeige erstattet habe, meldeten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Bis 19 Uhr (Ortszeit) habe es kein Lebenszeichen von Park gegeben.

Ihr Vater habe vier bis fünf Stunden vorher seine Wohnung verlassen und dabei etwas gesagt, was sich wie «letzte Worte» angehört habe, wurde die Tochter zitiert. Die Stadtverwaltung der Zehn-Millionen-Metropole hatte zuvor erklärt, Park habe seine Termine für den Tag abgesagt. Park hatte sein Smartphone den Berichten zufolge ausgestellt. Das letzte Signal von dem Gerät sei in der Nähe eines Tempels im nordöstlichen Teil der Stadt geortet worden. Die Polizei konzentriere daher die Suche in diesem Stadtgebiet.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Haben Sie Suizidgedanken oder kennen Sie jemanden, der Unterstützung benötigt? Kontaktieren Sie bitte die Dargebotene Hand, Telefon 143. E-Mail- und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Das Angebot ist vertraulich und kostenlos. Für Kinder und Jugendliche ist Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail, www.147.ch. Weitere Informationen finden Sie auf www.reden-kann-retten.ch. Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben, gibt es auf www.trauernetz.ch. (sda)

Park hatte früher als Menschenrechtsanwalt gearbeitet und war lange Jahre in einer Bürgerrechtsorganisation tätig. Im Oktober 2011 wurde er als parteiunabhängiger Kandidat zum Bürgermeister von Seoul gewählt. Später schloss er sich der sozialliberalen Demokratischen Partei des heutigen Staatspräsidenten Moon Jae In an. Park wurde zweimal wiedergewählt.

Seoul geriet Ende Juni in die Schlagzeilen, weil es als Schwerpunkt der zweiten Welle in Südkorea identifiziert wurde. Insbesondere Clubgäste und Kirchgänger erschwerten den Behörden, das Coronavirus in der Hauptstadt und Umgebung in den Griff zu kriegen. Im Grossraum Seoul lebt fast die Hälfte der etwa 51,6 Millionen Einwohner Südkoreas.

Polizeibeamte stehen in Seoul zusammen, um nach dem als vermisst gemeldeten Bürgermeister zu suchen. Foto: Kim Ju-Sung/Yonhap/AP/dpa (Keystone/Yonhap/AP/Kim Ju-Sung/9. Juli 2020)

( SDA /fal )