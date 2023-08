Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Die nächsten Witzbolde schlagen Kapital aus dem Ende der Credit Suisse Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Mitgründer der Kredit-Suisse: Der grünliberale Berner Grossrat Beat Cattaruzza. Foto: PD

Vor drei Wochen meldeten wir an dieser Stelle, dass der neu gegründete Schweizerische Volksbankverein nach dem Untergang der Credit Suisse mit Sitzbänken die Schrumpfung der Bankenvielfalt stoppen will. Nun schlagen die nächsten Witzbolde Kapital aus dem Ende der ehemaligen Grossbank. Der grün­liberale Berner Grossrat Beat Cattaruzza), der unter dem Pseudonym Taeb Azur Attac als Künstler tätig ist, hat am Freitag zusammen mit dem selbst ernannten «Verwaltungsratsdirektor» Urs Schneider in Nidau BE zur Gründung der Kredit-Suisse geladen. Diese sei «ein nachhaltiger Bankunstverein», hiess es in der Einladung. Auf der Website kredit-suisse.com wird das Kunstprojekt als «alternatives Investment» und als «eine reale Alternative zu den bestehenden Investment- oder Bankensystemen» angepriesen. Hinter der Kredit-Suisse verbirgt sich ein geschicktes Geschäftsmodell: Die Bank, die eigentlich eine Kunstbörse ist, nimmt Geld entgegen, und als Gegen­leistung erhält man «eine oder mehrere Aktien in Form von Kunst» – also Skulpturen oder Bilder, die Cattaruzza geschaffen hat. Einen besonderen Witz hat er sich auch noch einfallen lassen: Wer Geld überweisen will, muss das auf ein Konto bei der (echten) Credit Suisse tun.