Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Lybischer Airline-Chef wollte Geld für Transfer von Swissair-Nachlassmasse Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Die Nachlassliquidation kommt nicht gut voran: Ein Swissair-Pilot prüft eine Turbine im September 2001. Wenige Monate später kam das Grounding der Airline. Foto: Keystone

Im jüngsten Jahresbericht über die Nachlassliquidation der 2002 gegroundeten Fluggesellschaft Swissair informiert der beauftragte Rechtsanwalt Karl ­Wüthrich die Gläubiger über die laufenden Entwicklungen. Diese können derweil ernüchternd sein. So erklärt Wüthrich, warum es ihm nicht gelungen sei, Bankgut­haben von fünf Auslandbanken in die Schweiz zu transferieren. Der höchste Betrag liegt mit über 110’000 Franken in Libyen. «Diverse Versuche, die Bankguthaben zugunsten der Nachlassmasse in der Schweiz einzutreiben, waren nicht von Erfolg gekrönt», schreibt Wüthrich. Denn ein solcher Transfer benötige die Zustimmung der libyschen Zentralbank und der Libyan Arab Airlines. Im als korrupt geltenden Libyen scheiterten die Verhandlungen, weil der CEO der Libyan Arab Airlines im Gegenzug für seine Zustimmung die Bezahlung einer Kommission auf ein persönliches Konto verlangt habe. Wüthrich schreibt: Aufgrund dieser Beurteilung habe der Gläubigerausschuss auf die Geltendmachung der Ansprüche verzichtet.