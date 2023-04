Kolumne Lomo – Bürokratie, du Allmächtige Weil den Behörden Buchstaben fehlen, erhält ein Sohn nicht immer denselben Nachnamen wie der Vater. Johannes Binotto

Velo fahren verboten! Velo fahren erlaubt. Velo fahren verboten! Foto: Valérie Chételat

In der Zeitung lese ich vom Fall eines Rumänen, dessen in der Schweiz geborener Sohn einen anders geschriebenen Nachnamen trägt als die Eltern. Er heisst nun offiziell Rosu anstatt Roșu. Der Grund für diese unfreiwillige Namensänderung: Der Buchstabe ș ist nicht im Zeichensatz enthalten, den die Zivilstandsbehörden verwenden.

Nun könnte man diese Nachricht wohl als für die Allgemeinheit eher mässig relevant abtun. «Was soll mich die Schwierigkeit einer einzelnen rumänischen Familie beschäftigen, und warum soll man ausgerechnet das zum Thema einer Kolumne machen?», fragen Sie sich jetzt vielleicht.

Tatsächlich finde ich auch weniger die Umstände dieses Einzelfalls interessant, sondern mich beschäftigt vielmehr, inwiefern sich hier exemplarisch etwas zeigt, was uns alle schon betroffen hat, nämlich die Macht der Bürokratie und wie merkwürdig willkürlich diese Macht zuweilen funktioniert.

«Exgüsi, wir müssen Ihren Namen ändern, weil wir ein benötigtes Schriftzeichen nicht auf unserem Computer haben» – das klingt für mich als Begründung etwa so vernünftig, wie wenn ich sagen würde, für mich ist eine Pasta al Pomodoro von nun an eine Rösti mit Spiegelei, weil ich keine Zeit hatte, Spaghetti und Tomatensauce einzukaufen.

Und wenn wir nun finden, das sei doch nicht vergleichbar, dann vielleicht nur deswegen, weil wir uns schon so dran gewöhnt haben, den Eigenwillen der Bürokratie als unhinterfragbar zu akzeptieren. Ich erinnere mich, dass mir auch schon von vorgesetzter Stelle entnervt gesagt wurde, eine Arbeit, die ich nachweislich geleistet hatte, könne gar nicht existieren, weil sie sich nicht in der firmeneigenen Software eintragen lasse.

Wofür es im Programm kein Kästchen gibt, das kann es auch nicht geben, sondern muss sich so ändern, dass es gefälligst ins Kästchen passt, so wie auch der Familienname sich ändern muss, damit er dem Zeichensatz der Behörde entspricht.

Mir scheint, als sei in diesen säkularen Zeiten an die Stelle von Gott nun die Excel-Tabelle getreten. Die zehn Gebote sind easy im Vergleich zur absolutistischen Rigorosität, mit der heute Software bestimmt, was sein darf und was nicht. Ich glaub, es wäre Zeit für ein wenig Befreiungstheologie im bürokratischen Glaubensgebäude.

Fehler gefunden?Jetzt melden.