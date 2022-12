Neues Katzenheim in Bertschikon – Büsi statt Beamte in der ehemaligen Verwaltung Seit rund einem Monat bewohnen Katzen die Verwaltung der ehemaligen Gemeinde Bertschikon. Es ist das Ende einer Odyssee für den Tierschutzverein. Jonas Gabrieli

Erick Bonnard, Präsident des Tierschutzvereins Winterthur und Umgebung, kümmert sich um einen der ersten Bewohner im neuen Katzenheim in Bertschikon. Foto: Enzo Lopardo

Seit rund einem Monat klettern im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Gemeinde Bertschikon Büsi herum. Der Tierschutzverein Winterthur und Umgebung hat die Räumlichkeiten in den letzten Monaten zum Katzenheim umgebaut. Um Kosten zu sparen, setzte der Verein beim Bau der Aussengehege auf Freiwillige, sagt Erick Bonnard, Präsident des Tierschutzvereins. Unter anderem deshalb habe der Umbau etwas länger gedauert als ursprünglich geplant. Insgesamt sind mittlerweile zehn Jahre vergangen, seit der Verein sein Tierheim im Winterthurer Weiler Ricketwil aufgeben musste. Das Katzenheim in Bertschikon ist also das Ende einer Odyssee.