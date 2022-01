Challenge League – Buess ist der Beste einer Liga mit neun Aufstiegskandidaten FCW-Skorer Roman Buess ist offiziell der beste Spieler der Challenge League. Wer nach der Rückrunde die beste Mannschaft sein wird, lässt sich in Anbetracht der Ausgeglichenheit der Liga kaum absehen. Hansjörg Schifferli

Roman Buess präsentiert auf der Schützenwiese seine Trophäe als «Player of the Year» der Challenge League. Claudio Thoma (Freshfocus)

Aarau – Neuchâtel Xamax und Yverdon – Stade Lausanne-Ouchy sind am Freitag die ersten Spiele 2022 der Challenge League. Wintermeister Vaduz und der FC Winterthur spielen erst am Sonntag. Und doch hat der FCW schon seinen ersten kleinen Erfolg zu feiern: Sein Topskorer Roman Buess, im Herbst zehnmal Torschütze und dreimal letzter Passgeber, wurde am Vorabend der ersten Matches an der (virtuell veranstalteten“ «Swiss Football Night» von einer «Fachjury» zum besten Spieler der Liga gewählt. Patrick Bengondo, ehedem selbst schussstarker FCW-Stürmer, überreichte ihm in der «Libero Bar» auf der Schützenwiese den Pokal.