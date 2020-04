TV-Show in Winterthur zu Gast – Bumann testet das Al Giardino Der Restaurant-Tester besucht in der neusten Staffel seiner Reality-Show auf 3+ das Winterthurer Al Giardino, begleitet von Kliby und Caroline. Hat das TV-Ereignis mit Trash-Charakter das Zeug zum Marketing-Coup? Marc Leutenegger

Das Al Giardino am Deutweg. In Winterthur kennt man das Restaurant mit dem Glasanbau, nun winkt über eine TV-Sendung nationale Bekanntheit. Foto: Enzo Lopardo

Er tut es wieder. Daniel Bumann, 61 Jahre alt, Spitzenkoch und erbarmungsloser Restaurant-Tester von 3+, tingelt erneut durchs Land, um Restaurants ohne Umsatz, Kunden und Qualität auf die Sprünge zu helfen, und – ob dies gelingt oder nicht – ein paar solide Stunden Reality-TV in die Schweizer Stuben auszusenden. Die neue Staffel, die am Dienstag, 21. April, um 20.15 Uhr auf 3+ anläuft, wird auch in Winterthur Station machen und dabei für einmal komplett vom Konzept abweichen.