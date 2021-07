Technorama in Winterthur – Bund gibt weniger Geld für das Technorama Der neue jährliche Betriebsbeitrag des Bundes für das Technorama liegt fast ein Fünftel unter dem bisherigen. Helmut Dworschak

Besucher vor dem Eingang des Technoramas. Aufnahme vom September 2019. Foto: Marc Dahinden

600’000 Franken pro Jahr bekam das Technorama bisher vom Bund. Ab 2023 schrumpft der Betrag auf 490’000 Franken, das ist fast ein Fünftel weniger. 30 Museen haben sich um einen Beitrag für die Jahre 2023 bis 2026 beworben, 16 werden vom Bundesamt für Kultur (BAK) unterstützt – vier mehr als bisher.

Gleichzeitig ist die zur Verfügung stehende Gesamtsumme laut Benno Widmer vom BAK um lediglich 0,4 Millionen angewachsen und beträgt jetzt 6,3 Millionen. Unter anderem deshalb würden nicht mehr alle gleich viel erhalten wie bisher, sagt Widmer. Einige bekommen aber auch mehr: Der Beitrag für das Freilichtmuseum Ballenberg etwa steigt um 140’000 Franken auf neu 610’000.

Die vier Neuen sind: das Uhrenmuseum in La Chaux-de-Fonds und das Jurassica Museum in Pruntrut (je 150’000 Franken), das Museum für Gestaltung in Zürich (350’000 Franken) und das Zentrum Paul Klee in Bern (600’000 Franken).

