Bürokratie statt humanitäre Hilfe – Bund lässt Angestellte von Schweizer Hilfswerk in Afghanistan im Stich Eine Afghanin arbeitete jahrelang für Schweizer NGOs. Obwohl ihr in der Heimat Gefängnis und Folter drohen, will ihr das Staatssekretariat für Migration nicht helfen. Alexandra Aregger

Sommer, 2021: Nach der Machtübernahme der Taliban flüchten die Menschen via Flughafen Kabul ins Ausland. Foto: AP/U.S. Marine Corps

Als die Taliban in Afghanistan im August 2021 nach dem Rückzug der Amerikaner innert Tagen die Macht ergriffen, versuchten Zehntausende Afghaninnen und Afghanen in Panik zu fliehen. Die Zurückgebliebenen leben seither von Hunger, Verfolgung und Folter bedroht. Die USA setzten sich dem Vorwurf aus, ihre afghanischen Helferinnen und Helfer im Stich zu lassen. Sie liessen viele zurück – in den Fängen der Steinzeit-Islamisten.