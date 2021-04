Verteilkampf um Härtefallgelder – Bund leitete Corona-Hilfsmillionen in seine Kassen Hunderte Millionen Franken aus dem Härtefallprogramm für Firmen flossen als Steuern zurück zum Bund. Druck aus Zürich bringt ihn jetzt zum Umdenken. Martin Sturzenegger

Möchte den Gelderrückfluss an den Bund stoppen: Jürg Burkhardt, Geschäftsführer X-tra. Foto: Thomas Egli

Manchmal verbergen sich in der Verwaltung Entscheide, bei welchen Hunderte Millionen Franken auf dem Spiel stehen, ganz unauffällig im Kleingedruckten. Am Mittwoch passierte genau das. Der Bundesrat gab in einer hochtechnischen Medienmitteilung Anpassungen der Corona-Härtefallverordnung bekannt. In einem Abschnitt heisst es da, dass die Eidgenössische Steuerverwaltung «eine Praxisänderung beim Vorsteuerabzug zugunsten von Unternehmen» umsetzen soll.

Was staubtrocken klingt, beinhaltet eine hohe wirtschaftliche und politische Sprengkraft – und ist Ergebnis eines politischen Ringens, das sich in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen abspielte. Es geht um den hart geführten Verteilkampf zwischen Bund und Kantonen um die Corona-Unterstützungsgelder. Betroffen sind Restaurants, KMU oder Kulturbetriebe, die durch die bisherige Praxis teilweise hohe Einbussen erlitten.