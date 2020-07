1. August in Seuzach – Bundesfeier im Zeichen von Covid-19 Anderer Ort, Sektoren, Einlasskontrolle und Angabe von Kontaktdaten: Mit diesen und weiteren Schutzmassnahmen feiert die Gemeinde Seuzach den 1. August. Dagmar Appelt

Die 1. August-Feier in Seuzach findet üblicherweise im Buechewäldli beim Sportplatz statt. Dieses Jahr wird sie coronabedingt ins Schwimmbad verlegt. Archivfoto: Heinz Diener

Manche Gemeinden sagten ihre Bundesfeier mit Blick auf das Coronavirus vorsorglich ab. Andere, wie die Gemeinde Seuzach, führen sie durch («Landbote» vom 25. Juli). Der 1. August habe in Seuzach einen hohen Stellenwert, schreibt der Gemeinderat im Flyer zur Bundesfeier an die Bevölkerung. «Daran wollen wir festhalten und den Nationalfeiertag würdig begehen.» Dass die Seuzacher und Seuzacherinnen mit ausserordentlichen Situationen umgehen könnten, hätten sie in den letzten Monaten gezeigt, Stichwort Eigenverantwortung im Umgang mit der Pandemie.