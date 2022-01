Baustopp in Kleinandelfingen – Bundesgericht äussert sich doch nicht zu Löffelsteinen in der Kernzone Ein Generalunternehmer ging bis vor Bundesgericht, um sich gegen einen Baustopp zu wehren. Dieses trat auf die Beschwerde aber nicht ein. Jonas Gabrieli

Der Einsatz von Löffelsteinen in der Kernzone ist gemäss der Gemeinde Kleinandelfingen nicht erlaubt. Symbolfoto: Getty Images/iStockphoto

In der Gemeinde Kleinandelfingen ist ein Streit um sogenannte Löffelsteine entbrannt. Die Grundsatzfrage lautet: Darf in der Kernzone eine kleine Mauer mit diesen Steinen gebaut werden, um eine Böschung zu sichern? Die Gemeinde sowie Miteigentümer einer Überbauung finden: Nein. Zu unschön sind die Steine am gut sichtbaren Hang entlang einer Hauptstrasse.

Zweimal gescheitert

Es folgte ein Baustopp. Die Gemeinde verlangte nachträgliche Pläne zum Bau des Mäuerchens. Der Generalunternehmer wollte diese «Unverhältnismässigkeit» jedoch nicht hinnehmen, zumal er in der gleichen Überbauung schon Löffelsteine installiert hat. Er zog vor Gericht.