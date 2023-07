Bei Wanderung im Wallis – Bundesrätin Amherd stürzt auf Spaziergang und erleidet Bruch Viola Amherd hat sich beim Wandern eine Fraktur am Ellenbogen zugezogen. Sie muss einen Arbeitsbesuch in Südkorea absagen.

VBS-Chefin Viola Amherd. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Bundesrätin Viola Amherd hat sich beim Wandern einen Bruch am Ellenbogen zugezogen und muss sich schonen. Sie führt ihre Amtsgeschäfte aber weiter. Am 31. Juli nimmt sie an der Bundesfeier in Luzern teil. Einen Arbeitsbesuch in Südkorea muss sie absagen.

Dieser Besuch war für Anfang August geplant, wie Amherds eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Dienstag mitteilte. Zu dem Unfall kam es am vergangenen Mittwoch. Amherd rutschte bei einem Spaziergang auf der Bettmeralp VS auf lockerem Gestein aus.

Muss sich bis am 10. August schonen

Sie kam zu Fall und zog sich dabei einen Bruch des Radiusköpfchens am Ellenbogen zu. Auf Anraten ihres Arztes muss sich die Bundesrätin bis am 10. August schonen.

Das Radiusköpfchen liegt am ellenbogennahen Ende des Speichenknochens. Eine Radiusknöpfchenfraktur ist mit 30 Prozent der häufigste Bruch am Ellenbogengelenk von Erwachsenen.

Er entsteht bei einem Sturz auf die Hand mit gestrecktem oder leicht gebeugtem Arm. Im Allgemeinen erfolgt die Behandlung zunächst durch eine Ruhigstellung des Ellenbogens oder in schwereren Fällen durch eine Operation.

SDA/pash

