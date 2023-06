Feministischer Aktionstag – Bundesrätinnen halten sich bei Frauenstreik zurück Nur Elisabeth Baume-Schneider plant eine Teilnahme. 2019 hatte sich auch Viola Amherd noch unter die protestierenden Frauen gemischt. Iwan Städler

Vor vier Jahren noch auf dem Bundesplatz: Bundesrätin Viola Amherd (links) besucht mit Parlamentarierinnen die demonstrierenden Frauen. Foto: Keystone

Man muss ja nicht wirklich streiken, um am Frauenstreik teilzunehmen. Man kann auch «in der Pause schnell vorbeigehen, um die Solidarität zu zeigen». So äusserte sich Mitte-Bundesrätin Viola Amherd vor vier Jahren und hat auch entsprechend gehandelt. Zusammen mit anderen Politikerinnen gesellte sie sich am 14. Juni in einer Pause zu den Demonstrantinnen auf dem Bundesplatz – mit Frauenstreik-Button und violetter Bluse.

Und dieses Jahr? Ihr Departement teilt mit:

«Frau Bundesrätin Amherd wird dieses Jahr an keiner Frauenstreik-Veranstaltung teilnehmen. Ihre Agenda lässt dies nicht zu. Sie setzt sich – nicht nur am Frauenstreiktag – für die Chancen- und Lohngleichheit von Frauen und Männern ein.»

Auch Karin Keller-Sutter (FDP) mag sich nicht engagieren beim «feministischen Streik», wie es dieses Jahr offiziell heisst. Bei ihr hat dies Tradition. Sie nahm schon 1991 und 2019 nicht teil. Jetzt schreibt ihr Departement:

«Bundesrätin Karin Keller-Sutter nimmt am Frauenstreik nicht teil. Als Mitglied der Landesregierung hat sie andere Möglichkeiten, sich für berechtigte Anliegen der Frauen einzusetzen.»



Bleibt noch Elisabeth Baume-Schneider. Auf die Sozialdemokratin können die streikenden Frauen zählen. Teilt doch deren Departement mit:

«Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider plant, am 14. Juni auf dem Bundesplatz bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des feministischen Streiks vorbeizuschauen und sich mit ihnen auszutauschen. Wann und woran sie genau teilnimmt, hängt von ihrer Agenda ab, die an diesem Tag aufgrund der Sommersession schon reich befrachtet ist.»

Iwan Städler ist Inlandredaktor. Zuvor war er Mitglied der Chefredaktion Tamedia und Redaktionsleiter des «Tages-Anzeigers». Er ist Träger des Zürcher Journalistenpreises. Mehr Infos @Iwan_Staedler

Fehler gefunden?Jetzt melden.