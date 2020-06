Fragen: Wieder mehr Fälle - sind Sie beunruhigt?

Bei den neuen Coronavirus-Fällen in der Schweiz gibt es kein einheitliches Muster. Neuansteckungen würden über die ganze Schweiz verteilt gemeldet, sagt Stefan Kuster, der neue Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Es gebe einzelne Ansammlungen von infizierten Personen, aber keine eindeutige «Cluster». Betroffen seien teils Familien und einzelne Betriebe. Der Grossteil der Fälle verteile sich aber über das ganze Land. In gewissen Fällen wisse man, wo sich die Leute angesteckt hätten, in anderen Fällen nicht.

In der Schweiz und in Liechtenstein waren die Corona-Fallzahlen leicht angestiegen. Am Mittwoch sind innerhalb eines Tages 44 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'376 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Am Dienstag wurden 22 Fälle gemeldet, am Montag 18. Bisher starben in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gemäss BAG 1682 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

Lesen Sie hier auch das Interview mit Stefan Kuster.