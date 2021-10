Alain Berset kritisiert Fachhochschule – Bundesrat rüffelt die ZHAW auf Video Eine Studentin aus Winterthur spricht Bundesrat Alain Berset auf die fehlenden Spucktests an der ZHAW an. Im versteckt gefilmten Gespräch zeigt dieser «null Verständnis» für die Fachhochschule. Delia Bachmann

Im Gespräch mit einer Studentin, das diese heimlich aufnahm, kritisierte Bundesrat Alain Berset die ZHAW für die fehlenden Spucktests. Symbolbild: Keystone/Anthony Anex

Trotz der Zertifikatspflicht bietet die ZHAW keine repetitiven Pooltests an. «Wieso nicht? Es ist doch gratis für die Hochschule», sagte Alain Berset (SP) am Mittwoch nach einem Auftritt an der Universität Zürich. Eine Studentin filmte ihr Gespräch mit dem Bundesrat heimlich mit dem Handy. Der Gesundheitsminister, von dem auf dem Video nur der Ärmel zu sehen ist, zeigt «null Verständnis» für die ZHAW: «Es ist extrem einfach zu organisieren. Man spuckt einfach», findet Berset und bestärkt die Studentin: «Ich finde das auch ungerecht.»

Die ZHAW übernimmt nur die Testkosten für präsenzpflichtige Veranstaltungen. Doch diese Regel hat laut der Studentin einen Haken. Gegenüber «20 Minuten» sagt die 24-Jährige, die am Departement für Angewandte Linguistik in Winterthur studiert: «Einerseits sind unsere Veranstaltungen offiziell nicht präsenzpflichtig, andererseits gibt es auch keine Onlineangebote.» Sie bleibe darum auf den Testkosten sitzen.

Das Video dauert knapp zwei Minuten. Am Schluss will Berset wissen, ob es denn keine Studentenorganisation gebe, die ein bisschen Lärm machen könne. Die Studentin antwortet, sie habe von dieser wie auch von der Hochschule keine Antwort erhalten. Serafin Curti, Co-Präsident der Studiorganisation Alias, wehrt sich gegen den Vorwurf der Tatenlosigkeit: «Wir setzen uns durchaus ein, können aber nicht immer alle Studis glücklich machen», sagt er der Gratiszeitung. Das Grundangebot für Personen ohne 3-G-Status sei vereinzelt noch nicht gut genug.

ZHAW verweist auf Alternativen

Die ZHAW selbst verweist auf die Alternativen zum Präsenzunterricht und die Testmöglichkeiten in Winterthur, Wädenswil und Zürich. Wenn es keine Onlinealternativen gebe, übernehme die ZHAW die Kosten. Laut einer Sprecherin der Fachhochschule habe man sich nach der Prüfung verschiedener Szenarien gegen repetitive Tests entschieden. Zu konkreten Vorwürfen könne man keine Stellung nehmen.

Wegen ihres Umgangs mit Corona geriet die ZHAW schon mehrfach in die Schlagzeilen. So beschloss die Hochschule die Zertifikatspflicht nur eine Woche vor dem Start des neuen Semesters – und überrumpelte damit Studierende und Dozierende. Unter Letzteren regte sich der Widerstand: Vor etwas mehr als zwei Wochen reichten zwei Dozenten einen Rekurs gegen die Zertifikatspflicht ein.

