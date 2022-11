Fraktion entscheidet

Für die meisten Schlagzeilen sorgte in den vergangenen Wochen die Kandidatur des Zürcher Ständerats Daniel Jositsch. Er stellte sich der SP-Parteileitung entgegen und kritisierte deren Antrag, nur Frauenkandidaturen zuzulassen. Die SP-Fraktion klärt nun deshalb heute Abend, welche Kriterien die Kandidatur erfüllen muss.

Für die Ko-Präsidentschaft Meyer/Wermuth ist klar, es gibt ein reines Zweier-Frauenticket. Entscheiden darüber wird aber die SP-Fraktion. Foto: Keystone (Archiv)

Erst am Samstag in einer Woche will die Partei definitiv entscheiden, wen sie dem Parlament vorschlägt.

Topfavoritin ist die Basler Ständerätin Eva Herzog, ebenfalls im Rennen ist die Berner Regierungsrätin Evi Allemann sowie die jurassische Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider. Alle drei haben laut Politologen das Format für eine Bundesrätin (mehr zum Thema: Eva Herzog und Evi Allemann im Vergleich).

Am meisten Chancen hat indes Herzog. Sie gehört dem liberalen Flügel der SP an und ist deshalb vor allem für die bürgerliche Mehrheit im National- und Ständerat eine valable Option. (sda)