Zukunft der Armee – Sicherheitsdienst oder Dienstpflicht für Frauen?

An erster Stelle kommt für ihn die Variante «Sicherheitsdienstpflicht»: Dabei werden Zivildienst und Zivilschutz zu einer Katastrophenschutzorganisation zusammengeführt. Das Bundesamt für Zivildienst bräuchte es damit in der heutigen Form nicht mehr. Die Armee rekrutiert mit diesem Modell als Erstes ihr Personal, das zum Erreichen des Effektivbestandes von 140’000 Armeeangehörigen nötig ist.



Alle anderen Dienstpflichtigen (inklusive aller Zivildienstleistenden) werden dem Katastrophenschutz zugeteilt. Wer der Armee zugeteilt würde, das aber aus Gewissensgründen nicht tun will oder kann, müsste anderthalbmal so lange Dienst im Katastrophenschutz leisten.



Die Frauen wären hier nicht dienstpflichtig. Es zeichnet sich aber ab, dass künftig nicht nur Männer, sondern auch Frauen stellungspflichtig sind. Damit müssten auch Frauen für ein oder zwei Tage einrücken, um sich über Armee und Zivilschutz orientieren zu lassen. Der Bundesrat erhofft sich dadurch einen hohen Anteil an Frauen in Armee und Zivilschutz, die freiwillig zum Dienst einrücken.