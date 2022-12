Serbien droht Kosovo – Bundesrat will trotz Eskalationsgefahr Balkan-Einsatz festigen Das Parlament entscheidet demnächst über einen leichten Ausbau des Swisscoy-Engagements in Kosovo. Das Säbelrasseln Serbiens macht ein Routinegeschäft zum Politikum. Beni Gafner

Zwei Schweizer Armeeangehörige bei der Arbeit in Kosovo. Die Schweizer Armee unterhält seit 2010 sogenannte Liaison and Monitoring Teams. Diese arbeiten als Gesprächsführer und Beobachter. Philip Kessler (VBS)

An der Grenze von Serbien zu Kosovo ist die Lage angespannt. Die Regierung in Belgrad droht dem jungen Nachbarstaat, den sie nicht anerkennt, mit Gewalt. Damit stellt sich für die Schweiz eine Frage: Sollen – im Extremfall eines serbischen Angriffskriegs gegen Kosovo – die 195 Schweizer Armeeangehörigen an der Seite ihrer knapp 4000 Kameradinnen und Kameraden der Nato-Friedenstruppe KFOR bleiben oder aber sich evakuieren lassen?

Vor gut einem Monat hat der Bundesrat den eidgenössischen Räten seine Botschaft «zur Verlängerung der Schweizer Beteiligung an der multinationalen Kosovo Force (KFOR) der Nato (2024–2026)» übergeben. Er sieht eine Aufstockung der jährlichen Ausgaben von gut 40 auf 45 Millionen Franken vor. Auch will die Landesregierung jederzeit und ohne erneute Anfrage ans Parlament bis zu 30 Unterstützungs- und Kampfsoldaten aus dem Kommando Spezialkräfte zum Schutz der Truppen nach Kosovo entsenden können.



Zuletzt gingen die Verlängerungen der Swisscoy-Einsätze in Kosovo jeweils schlank durch. Mit 108 gegen 48 (SVP-)Stimmen passierte die letzte Mandatsverlängerung den Nationalrat. Das war 2019. Ganz anders Anfang der Nullerjahre. Damals hatten jeweils Grüne, der pazifistische Flügel der SP sowie die SVP eine «unheilige Allianz» gebildet, die das Kosovo-Engagement der Schweizer Armee wiederholt beinahe zum Scheitern brachte.



Mit der Einkehr eines relativen Friedens in den letzten Jahren verebbte die politische Diskussion über den Einsatz von Schweizer Soldatinnen und Soldaten auf dem Balkan. Nun aber ist mit dem serbischen Säbelrasseln die Brisanz zurück. Dies zeigen auch Anfragen bei Sicherheitspolitikerinnen und -politikern.

Zweifel herrschen vor

SVP-Ständerat und Sicherheitspolitiker Werner Salzmann sagt, die neuen Entwicklungen im Norden Kosovos bereiteten ihm Sorgen. Eine Eskalation könne nicht ausgeschlossen werden. «Vor diesem Hintergrund stehe ich einer Verlängerung des Einsatzes im Moment skeptisch gegenüber.»



Auch die Zürcher Nationalrätinnen Min Li Marti (SP) und Marionna Schlatter (Grüne) geben sich zurückhaltend. «Ich habe meine Haltung dazu noch nicht abschliessend gebildet,» sagt Schlatter. Für sie sei zwar klar, dass die Präsenz der multinationalen Kosovo-Truppe (KFOR) einen stabilisierenden Effekt habe in der Region. Die Frage aber laute, welche Rolle die Schweiz in Kosovo künftig einnehmen solle. «Für die zivile Friedensförderung in Kosovo gibt die Schweiz nur halb so viel Geld aus wie für die militärische. Dabei gäbe es dort so viel zu tun», kritisiert Schlatter.



Sozialdemokratin Marti hält die Gefahr einer weiteren Eskalation für hoch. Die SP habe den Einsatz in Kosovo immer unterstützt und dem Swisscoy-Mandat jeweils zugestimmt. Nun aber müssten die mittel- und langfristigen Perspektiven angeschaut werden. Marti: «Es kann nicht sein, dass es dort eine ewige Präsenz der KFOR gibt.» Ein Ausstieg müsse allerdings mit einer stabileren Perspektive verbunden sein.

Die FDP-Sicherheitspolitikerin Maja Riniker sieht dies ganz anders. Erst vergangenen September begleitete die Aargauer Nationalrätin Bundesrätin Viola Amherd (Die Mitte) nach Kosovo. Ihre Meinung fällt seither noch dezidierter als zuvor zugunsten eines Verbleibs der Schweizer Armee aus: «Das Schweizer Parlament muss ungeachtet der drohenden Eskalation das Swisscoy-Mandat verlängern», fordert Riniker. «Darauf nun zu verzichten, wäre ein sehr schlechtes Zeichen.» Im September sei ihr deutlich aufgezeigt worden, dass die Schweizer Männer und Frauen in der KFOR eine sehr zentrale Rolle spielten. «Unser Engagement, als neutrales Land, wird als ein äusserst wichtiges Signal gewertet.» Sollte sich die Schweiz je von diesem Engagement zurückziehen, hätte dies auf die anderen Truppen und ihre Länder negative Auswirkungen, sagt Riniker.

Evakuation vorbereitet

Nach Einschätzung der Truppenverantwortlichen vor Ort befinden sich die knapp 200 Schweizer Armeeangehörigen in Kosovo gegenwärtig nicht in unmittelbarer Gefahr. «Im Moment gibt es keine Anzeichen, dass unsere Sicherheit nicht gewährleistet ist», sagt Major Daniel Seckler, der Kommunikationschef von Swissint. Swissint ist das Kompetenzzentrum der Schweizer Armee für die Friedensförderung im Ausland. Die aktuelle Lage lasse nach wie vor die Erfüllung der Aufträge der Swisscoy zu.

Die grosse Frage aber, die sich im Militär immer stellt, ist jene nach dem Verhalten im Falle einer Eskalation. Konkret: Würde die Schweizer Truppe Swisscoy auch dann in Kosovo bleiben, wenn die Serben nach Kosovo einmarschierten und sich kosovarische Einheiten dagegen mit Waffen wehrten?

Die KFOR verfüge nach wie vor über Kräfte, welche die Sicherheit und den Schutz aller Angehörigen der Verbände und damit auch der Swisscoy sicherstelle, sagt Seckler. Über das «weitere militärische Verhalten der Mission» entscheide im konkreten Fall die Nato-geführte KFOR. Was das Schweizer Kontingent betrifft, würde die Schweizer Armee bei einer Eskalation die Situation zusammen mit der KFOR sowie den Partnerländern (unter anderen Deutschland, Österreich und Italien) beurteilen. Die Schweizer Armee sei mit ihrem Kontingent innerhalb der KFOR ein Teil der internationalen Gemeinschaft.

Trotz der Einbindung in die Kosovo-Truppe der Nato kann der Bundesrat jederzeit entscheiden, die Swisscoy nach Hause zu beordern. Seckler sagt, ein entsprechender Bundesratsentscheid könnte insbesondere dann erfolgen, wenn die Sicherheit der Schweizer Armeeangehörigen nicht mehr gewährleistet wäre. Darauf, dass der Bundesrat dies tun will, deutet gegenwärtig nichts hin.



Zu den Evakuationsplänen, die bestehen und für den äussersten Notfall eingeübt sind, sagt der Swissint-Sprecher aus Geheimhaltungsgründen nichts Genaueres. Nur so viel: «Vorbehaltene Entschlüsse sind vorhanden, und Evakuationen wären möglich.»

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.