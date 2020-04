Ausgangslage vor dem Entscheid

Die Schweiz hat die erste Pandemie-Phase «nicht so schlecht gemeistert», sagte Bundesrat Alain Berset in einer Zwischenbilanz am Dienstag. «Nun werden wir in eine Transitionsphase übergehen.» Der Schutz der Gesundheit bleibe oberste Priorität, wenn es darum gehe, einen gangbaren Weg für die Schweiz und die Gesellschaft zu finden.



Wie dieser aussehen soll, entscheidet der Bundesrat heute Donnerstag an einer ausserordentlichen Sitzung. Am Mittwoch wurden die Kantonsregierungen bereits im Eilverfahren über die ersten Pläne informiert.

Der Lockerungsplan von Innenminister Berset sieht demnach drei Phasen vor, wie Gartencenter, Coiffeure, Schulen und Restaurants schrittweise wieder geöffnet werden sollen.

