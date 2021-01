Er hatte die Regierung vor der Linse – Bundesratsfoto: Ein Auftrag für 10’000 Franken Markus Jegerlehner schoss 2001 das berühmt gewordene Foto des Swissair-Piloten in Rio. Nun hat er den prestigeträchtigen Auftrag erhalten, den Bundesrat zu fotografieren. Sabine Gfeller

Markus Jegerlehner steht ausnahmsweise vor, aber gleichzeitig auch hinter der Kamera. Hier in seinem Atelier in Langenthal. Fotos: Raphael Moser

Das Fotostudio von Markus Jegerlehner liegt direkt unter dem Dach in seinem Haus in Langenthal. Ein Schritt über die Türschwelle ins Atelier, und schon schaut einem ein lachender Guy Parmelin aus einem Bilderrahmen entgegen. Die Fotografie gibt einen Hinweis darauf, wie der Langenthaler zu seinem bisher grössten Auftrag kam: Das neue Bundesratsfoto, das stets Ende Jahr herausgegeben wird, hat dieses Mal er geschossen.

Alles begann in den 1980er-Jahren: Jegerlehner, aufgewachsen in Melchnau, lernte im Emmental Landwirt und wollte danach noch in den Weinbau. Also ging er mit 19 Jahren auf einen Hof mit Rebbergen nach Bursins im Kanton Waadt und landete bei der Familie Parmelin. Dort half er im Stall aus, las Trauben oder trainierte im lokalen Fussballclub mit den zwei Söhnen – darunter Guy Parmelin.