Am kommenden Mittwoch entscheidet die Vereinigte Bundesversammlung über die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer (SVP) und Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP).

Die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog und der Berner SVP-Nationalrat Albert Rösti gelten als Favoriten für die Wahl. Die Bundeshausfraktionen gaben sich nach den ersten Anhörungen der Kandidierenden jedoch bedeckt. Sie halten grundsätzlich alle vier Anwärterinnen und Anwärter für wählbar. Also sind auch die SP-Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider und alt SVP-Nationalrat Hans-Ueli Vogt noch keinesfalls aus dem Rennen.

Am Abend vor der Bundesratswahl treffen sich die Politiker und Politikerinnen traditionell in den Berner Restaurants. In der sogenannten «Nacht der langen Messer» ist es in der Vergangenheit schon zu veritablen Wahlkrimis gekommen.

Die Wahl am 7. Dezember läuft geheim ab. Alle National- und Ständeräte können wählen, wen sie wollen. Normalerweise gehen die meisten Stimmen an die offiziellen Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Ticket.

Verpflichtend ist das aber nicht: Alle volljährigen und nicht entmündigten Schweizerinnen und Schweizer können in die Landesregierung gewählt werden. Bei der Wahl am Mittwoch gilt eine «wilde Wahl» aktuell jedoch als ausgeschlossen.