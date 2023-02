Noch ein Freispruch für Berlusconi – Bunga-Bunga ist endgültig vorbei Nach zwölf Jahren und einem weiteren Freispruch kann Silvio Berlusconi die Affäre um Sexpartys mit Minderjährigen juristisch wohl abhaken. Was bleibt? Eine Wortschöpfung und jede Menge schlüpfrige Geschichten. Marc Beise aus Rom

Juristisch aus dem Schneider, aber politisch angeschlagen: Silvio Berlusconi. Foto; Cecilia Fabiano (AP)

Der Hauptdarsteller erschien nicht vor Gericht an diesem Vormittag, warum auch. Für Silvio Berlusconi ist der «Fall Ruby» längst erledigt, in zwei vorherigen Prozessen ist der ehemalige italienische Regierungschef bereits freigesprochen worden, und nichts anderes hatte er für das letzte Verfahren, das jetzt in Mailand zu Ende ging, erwartet – und so kam es dann ja auch. Die Rede ist vom Fall «Ruby tre», also Ruby drei, benannt nach der bekanntesten Escortdame der Ereignisse von 2010, als Berlusconi Ministerpräsident war. Auch sie war in Mailand angeklagt sowie 27 weitere Personen, alle wurden freigesprochen oder die Verfahren eingestellt.