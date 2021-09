Rauch in Zürich-Nord – Bunker brannte im Hagenholz Der Brand im Recyclinghof Hagenholz bedeutet gemäss Schutz & Rettung keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Abgabestelle bleibt am Samstag geschlossen.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Foto: Schutz & Rettung Zürich

Im Recyclinghof des Kehrichtheizkraftwerks Hagenholz in Zürich-Nord hat es am frühen Samstagmorgen in einem Bunker gebrannt. Wie Schutz & Rettung Zürich auf Twitter vermeldet, konnte die Feuerwehr das Feuer rasch löschen. Von Verletzten ist keine Rede.

Es entwickelte sich viel Rauch, der auch weit herum sichtbar war. Für die Bevölkerung bedeutet er aber keine Gefahr, wie Schutz & Rettung versichert. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.

Am Montag wohl wieder offen

Um diese Arbeiten nicht zu behindern, bleibt der Recyclinghof Hagenholz am Samstag geschlossen. Der Recyclinghof Werdhölzli ist am Samstag wie gewohnt bis 14 Uhr geöffnet. Wer dringend entsorgen will, wird gebeten, auf umliegende Recyclingangebote auszuweichen.

Es sei davon auszugehen, dass die Anlieferung von Abfall ab Montagmorgen wieder regulär möglich ist, schreibt Entsorgung & Recycling Zürich (ERZ) auf der Website.

Der Recyclinghof bleibt am Samstag geschlossen. Foto: ERZ

pu

