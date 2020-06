Geschäftsjahr 2019 – Burckhardt wird profitabler, erhält aber weniger Bestellungen Der Industriekonzern Burckhardt Compression aus Winterthur macht mehr Umsatz und erzielt mehr Gewinn. David Herter

Das Neumaschinengeschäft von Burckhardt Compression kehrte in die schwarzen Zahlen zurück. Foto: Heinz Diener

Der Kompressoren-Hersteller Burckhardt Compression hat im vergangenen Geschäftsjahr 629,6 Millionen Franken umgesetzt, wie er am Dienstag mitteilt. Das sind 5,1 Prozent mehr als zuletzt. Der operative Gewinn stieg um 23 Prozent auf 54,8 Millionen. Der Reingewinn beträgt 32,4 Millionen Franken.

Servicegeschäft bleibt hochprofitabel

Basis für die Steigerung der Profitabilität sei die Rückkehr in die schwarzen Zahlen beim Neumaschinenverkauf, schreibt die Wirtschaftsagentur AWP. Viel Gewinn erzielt der Industriekonzern aus Winterthur weiterhin auch im Servicegeschäft. Dennoch zeigt sich die Geschäftsleitung von Burckhardt nicht zufrieden. Sie strebt einen operativen Gewinn von 10 Prozent an. Aktuell liegt der Wert bei 8,7 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2019 bestellten die Kunden weniger neue Maschinen als zuletzt. Der Bestellungseingang von 630 Millionen Franken liege unter dem historischen Hoch des vergangenen Jahres, teilt das Unternehmen mit. Das sind rund 8 Prozent weniger als 2018. Für Börsenanalysten ist der Rückgang eine negative Überraschung. Diese hatten mit Bestellungen im Umfang von 690 Millionen Franken gerechnet. An der Börse legte die Aktie von Burckhardt Compression am Dienstag vorerst deutlich zu.

Präsident Vogt kündigt Rücktritt an

Valentin Vogt, der langjährige Präsident des Verwaltungsrats von Burckhardt Compression, will sich an der nächsten Generalversammlung vom 3. Juli nicht wieder zur Wahl stellen. Als neuen Präsidenten schlägt das Unternehmen Ton Büchner vor, der neu in den Verwaltungsrat gewählt werden soll. Büchner war bis 2011 CEO von Sulzer. Zuletzt arbeitete er für die niederländische Akzonobel.

Im Herbst will Burckhardt Compression im chinesischen Shenyang eine neue Fabrik eröffnen. Wegen Corona standen die Bauarbeiten für sechs Wochen still. Dennoch soll das Werk wie geplant eröffnet werden können, teilt das Unternehmen mit. Die längerfristigen Auswirkungen der Pandemie hingegen liessen sich im Moment noch nicht abschätzen.