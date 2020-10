Neueröffnung im Einkaufszentrum Rosenberg – Burgerkette kommt nach Winterthur Im November eröffnet die deutsche Burgerkette Hans im Glück ihre erste Filiale in Winterthur. Delia Bachmann

Noch ist vom neuen Burgerladen Hans im Glück beim Einkaufszentrum Rosenberg wenig zu sehen. Foto: Madeleine Schoder

Burger essen im Birkenwald. Das ist das Konzept der Burgerkette Hans im Glück mit Sitz in München, die vor zehn Jahren ihr erstes Lokal eröffnete. Mittlerweile ist das Franchiseunternehmen an knapp 90 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Singapur präsent.

Nach zwei Lokalen in Bern sowie je einem in Basel und St. Gallen eröffnet Hans im Glück im Einkaufszentrum Rosenberg in Veltheim die fünfte Filiale in der Schweiz: «Wir rechnen fest damit, den Burgergrill im November zu eröffnen», sagt eine Sprecherin der Burgerkette. Ein konkretes Eröffnungsdatum stehe aber noch nicht fest.