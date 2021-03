A1 zwischen Wülflingen und Ohringen gesperrt – Bus gerät in Vollbrand Am Dienstagnachmittag ist auf der Autobahn A1 bei Seuzach ein Bus in Brand geraten. Der Abschnitt zwischen Ohringen und Wülflingen ist gesperrt. UPDATE FOLGT

Wegen des Fahrzeugbrandes staut sich der Verkehr auf der A1 zwischen Winterthur-Ost und Ohringen. (Screenshot) Foto: TCS

Auf der Autobahn A1 auf der Höhe Seuzach stand am frühen Dienstagnachmittag ein Bus in Flammen. Der Bus war in Richtung Zürich unterwegs, als dieser in Vollbrand geriet. Verletzt wurde niemand, teilt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mit. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, sagt die Polizei weiter. Ein Abschleppfahrzeug ist aufgeboten um das Wrack zu bergen. Wie es zum Brand kommen konnte, ist noch unklar.

Die A1 ist zwischen Ohringen und Wülflingen sowie die Einfahrt Ohringen sind gesperrt. Der Verkehr wird ab Ohringen umgeleitet. Wegen des Fahrzeugbrandes staut sich der Verkehr zwischen Winterthur-Ost und Ohringen.

far

Fehler gefunden?Jetzt melden.