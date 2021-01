Schneechaos in Zürich – Bus- und Tramverkehr in Zürich normalisiert sich langsam Nach dem heftigen Schneefall normalisiert sich der Tram- und Busverkehr in Zürich allmählich. Aber auch am Samstagabend waren noch einige Tramlinien eingestellt, Busse verkehrten in unregelmässigen Zeitabständen.

Die VBZ hatten am Freitag den Betrieb eingestellt. Nun hat sich die Lage etwas entspannt. Foto: Keystone

Nachdem der gesamte Tram- und Busverkehr in der Stadt Zürich und weiteren Zürcher Gemeinden am Freitag zeitweise komplett eingestellt worden war, entspannte sich die Lage am Samstag etwas. Die meisten Busse fuhren wieder auf ihren normalen Strecken, allerdings oft noch in unregelmässigen Zeitabständen.

Die grösste Herausforderung seien weiterhin die aktuellen Wetterbedingungen mit grossen Schneemengen, die sich in Schienen und Weichen abgesetzt haben, teilten die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) am Samstagabend mit.

Nach wie vor sind Strecken blockiert, weil die Fahrleitungen durch umgefallene Bäume defekt sind. Nach dem Schnee macht den VBZ nun die Kälte zu schaffen, weil Fahrleitungen vereisen. Das Schneepflugtram und vier Turmwagen für die Reparatur der Fahrleitungen waren seit Donnerstagnachmittag pausenlos unterwegs. Die grössten Fahrleitungsschäden konnten inzwischen behoben werden.

Insgesamt müssen aber 122 Kilometer Fahrleitung im Tramnetz und 54 Kilometer Fahrleitung im Trolleybusnetz Sektor für Sektor freigegeben werden, um wieder einen geregelten Betrieb aufzunehmen.

Bis zum Samstagabend fuhren die Trams der Linien 2, 3, 13 und 14 wieder auf den normalen Strecken, sechs Linien verkehrten nur auf Teilstrecken. Die restlichen Tramlinien blieben weiterhin eingestellt.

Bis wann der komplette Verkehr wieder normal läuft, war noch unklar. Die VBZ empfahlen den Fahrgästen, sich per Onlinefahrplan zu informieren, da die Lage auf dem Netz sich laufend verändere.

SDA