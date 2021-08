Bessere Anbindung an den ÖV – Buslinie auf Probe und neue Schiffsanlegestelle für die Thurauen Es tut sich was in den Thurauen. Zur Diskussion stehen ein Bus durch das Auengebiet sowie ein Schiffssteg am Rhein. Entschieden ist aber noch nichts. Markus Brupbacher

Blick vom Ebersberg hinab zur Rüdlingerbrücke über den Rhein. Am rechten Bildrand ist die Steubisallmend zu sehen mit dem TCS-Camping und dem Thurauen-Naturzentrum. Foto: Madeleine Schoder

Gibt es gute Anschlüsse an den öffentlichen Verkehr? Wo können Autos parkieren? «Schon zu Beginn des Thurauenprojekts haben wir den Kanton gebeten, auf die Verkehrserschliessung zu achten», sagt Walter Staub, Gemeindepräsident von Flaach. Doch die Gemeinde Flaach habe zu Beginn «wenig Gehör gefunden». Also blieben die Probleme, etwa wild parkierender Autos, an der Gemeinde hängen.

«Es kann doch nicht sein, dass man Millionen von Franken ausgibt, die Verkehrsfragen aber nicht beantwortet.» Walter Staub, Gemeindepräsident Flaach

Die Verkehrserschliessung der Thurauen, lautete die Antwort des Vertreters des Regierungsrats damals, sei nicht Teil seines Aufgabenkatalogs. «Es kann doch nicht sein, dass man für ein solches Projekt Millionen von Franken ausgibt, die Verkehrsfragen aber nicht beantwortet», sagt Staub.