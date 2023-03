«Apropos» – der tägliche Podcast – Bussen, Trennbank, Postfinance – was macht die neue Grossbank sicherer? Nach dem CS-Kollaps streitet die Politik über den Umgang mit dem neuen UBS-Koloss. Wie gewinnt dieser das Vertrauen zurück? Braucht es neue Regeln? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Mirja Gabathuler als Host Beatrice Bösiger als Gast Noah Fend als Produzent

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Auch in der zweiten Woche nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse dominiert bei Angestellten und bei Kundinnen und Kunden die Verunsicherung. Noch ist rund um die Übernahme der CS durch die UBS vieles unklar. Aus der Politik kommen fast täglich weitere Vorschläge zur besseren Regulierung der neuen Grossbank.

Wie gross ist eigentlich der bisher entstandene Schaden? Was braucht es jetzt, um die UBS abzusichern und das Vertrauen in den Schweizer Finanzplatz zurückzugewinnen? Und worauf gilt es beim eigenen Bankkonto zu achten? Antworten und Einschätzungen hat Wirtschaftsredaktorin Beatrice Bösiger in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Sie ist zu Gast bei Mirja Gabathuler.

Nach dem Ende der Credit Suisse Abo Ungeliebtes Monopol Die einzige Alternative zur neuen Monsterbank

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.