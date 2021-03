Nach Zwangsschliessung – Café in Räterschen öffnet trotz Corona-Verbot Erst vor zwei Wochen hat die Kantonspolizei das Café Diexer in Räterschen zwangsgeschlossen. Am Dienstag durchbrach der Cafébetreiber das Siegel und empfing erneut Gäste. Nina Thöny UPDATE FOLGT

Vor zwei Wochen schloss die Kantonspolizei das Café Diexer in Räterschen und brachte ein Siegel an. Heute hat der Betreiber das Siegel durchbrochen. Foto: Enzo Lopardo

Günter Diexer hat heute Dienstag sein Café in Räterschen geöffnet, wie blick.ch berichtet. Er widersetzt sich damit erneut den geltenden Vorschriften. Bereits vor zwei Wochen empfing das Café Diexer an zwei Tagen illegal Gäste. Die Kantonspolizei Zürich hat damals das Lokal im Auftrag der Gesundheitsdirektion geschlossen und den Wirt verzeigt. Rund 20 Gäste habe man kontrolliert und weggewiesen. An der Türe des Lokals wurde ein Siegel angebracht. Nun ist die Kantonspolizei Zürich erneut vor Ort. Das bestätigt Mediensprecher Alexander Renner auf Anfrage.

Wie bereits beim letzten Mal übertrug ein Videoblogger die Wiedereröffnung erneut live auf Facebook. Das Video zeigt, wie mehrere Personen vor dem Café warten, während Cafébetreiber Diexer das Siegel der Polizei mit einem Schlüssel durchbricht. Diexer spricht im Video von Willkür.

Fehler gefunden?Jetzt melden.