Ochsen in Islikon – Café und Wohnungen statt Beiz und Metzgerei Der Ochsen in Islikon hat letzten Sommer seine Türen für immer geschlossen. Der neue Besitzer will eine öffentliche Nutzung aber erhalten. Jonas Gabrieli

Der Gasthof zum Ochsen in Islikon im Mai 2021. Foto: Madeleine Schoder

Diesen Sommer endete in Islikon eine 120-jährige Ära. Der Gasthof Ochsen und die dazugehörige Metzgerei gingen zu. Die beiden Inhaber Reto Schneider (Urenkel der Gründer) und Jean-André Wirthlin verkauften das Gebäude, das direkt an der Hauptstrasse liegt.

Die Kavalleriemusik der Schweizer Armee machte 1937 vor dem Gasthof Ochsen halt. Foto: PD

Gekauft hat es der in Gachnang aufgewachsene Ruedi Bütikofer, wie die «Thurgauer Zeitung» im Oktober berichtete. Der umtriebige Auto- und Immobilienunternehmer betreibt unter anderem in Oberwinterthur eine Maserati-Garage und eröffnet in diesem Frühjahr ein Clublokal in St. Gallen. Zudem plant er in Rümlang eine Harley-Davidson-Garage und in Frauenfeld einen Fitnessclub neben einem Restaurant.