Firma aus Embrach – Cargocare AG im Rennen um Zürcher Arbeitgeber-Award Cargocare AG ist Finalistin im Rennen um den «This Priis». Der kantonale Arbeitgeber-Award geht jedes Jahr an eine Firma, die sich für Menschen mit einer Krankheit oder einer Behinderung starkmacht. Barbara Stotz Würgler

Marco Burri, CEO der Firma Cargocare AG, im Lager in Embrach. Foto: Leo Wyden

Obwohl er nicht viel Aufhebens um sein soziales Engagement macht: Etwas stolz ist Marco Burri schon, dass sein Betrieb für den «This Priis» nominiert ist. Seine Firma Cargocare AG mit Sitz im Embraport in Embrach gehört zu den fünf Finalisten. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA) vergibt diesen Preis jährlich an Arbeitgeber, welche Menschen im ersten Arbeitsmarkt eingliedern. Wer dieses Jahr das Rennen macht, entscheidet die Jury am 7. April.

Marco Burri bietet seit einigen Jahren Männern oder Frauen, die wegen einer psychischen Krankheit oder eines anderen Handicaps aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind, eine zweite Chance. Oftmals sind die mehrmonatigen Arbeitsversuche von Erfolg gekrönt: Der 43-jährige Unternehmer hat schon mehrere Personen nach dem Probelauf fest angestellt. «Der Vorteil ist, dass diese Menschen nach dem Arbeitsversuch den Betrieb schon sehr gut kennen und hoch motiviert sind», sagt er. Er beobachtet dabei, wie es den Betroffenen guttue, wieder eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten. «Ihr Selbstwertgefühl kommt wieder ins Gleichgewicht», so Burri.