Caruana besiegt Vachier-Lagrave

Ein Jahr hatte Fabiano Caruana Zeit, sich auf eine der entscheidenden Partien der Rückrunde des Kandidatenturniers vorzubereiten, die Direktbegegnung mit Weiss gegen Co-Leader Maxime Vachier-Lagrave am Montag.

Tatsächlich konnte sich der US-Amerikaner auf tiefschürfende Analysen verlassen und verbrauchte für die ersten 26 Züge kaum Zeit, während der Franzose seine ganze Verteidigungskunst mobilisieren musste, um Remis-Chancen zu wahren. In der sechsten Spielstunde allerdings unterlief Vachier-Lagrave ein letzter entscheidender Fehler, der Caruana den 1:0-Sieg ermöglichte. Nun liegen beide einen halben Punkt hinter Leader Jan Nepomnjaschtschi, auf den Caruana in Runde 11 trifft. (be.)