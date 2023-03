Gastronomie in Winterthur – Casino-Wirt dürfte Gastropräsident werden Am Mittwoch wählt Gastro Winterthur den Vorstand neu. Beat Imhof, Geschäftsführer des Casinotheaters, ist bisher der Einzige, der Thomas Wolf als Wirtepräsident beerben will. Delia Bachmann

Er dürfte am Mittwoch oberster Wirt werden: Beat Imhof, Geschäftsführer des Casinotheaters Winterthur. Foto: Casinotheater Winterthur

Zuerst gab Thomas Wolf die Schlüssel zum Restaurant Bahnhof in Wülflingen ab. Dann seinen SVP-Sitz im Stadtparlament. Und am Mittwoch wird der 56-Jährige, der vor kurzem nach Grafstal zog, auch als Wirtepräsident zurücktreten. Der Vorstand schlägt Beat Imhof als Nachfolger für Wolf vor. Dieser ist Geschäftsführer des Casinotheaters Winterthur, zu dem auch das Restaurant Fredi gehört, und gelernter Koch: «Ich bin schon lange in der Branche und will etwas zurückgeben von meiner Erfahrung», sagt Imhof. Der Verband sei vor einem halben Jahr auf ihn zugekommen.