Hackerangriff in Winterthur – Casinotheater wird von Cyberkriminellen erpresst Seit vergangenem Wochenende können im Casinotheater Winterthur keine Mails mehr gesendet oder empfangen werden. Grund dafür ist ein professioneller Hackerangriff.

Das Casinotheater Winterthur im roten Licht während der Aktion «Night of Lights» im August 2020. Archivbild: Enzo Lopardo

Das Casinotheater Winterthur wurde am Wochenende Opfer eines professionellen Hackerangriffs. Davon betroffen ist die Kommunikation per E-Mail sowie ein Planungstool, das für Bankette und die Tischreservation im Restaurant Fredi genutzt wird. Dies teilt das Casinotheater Winterthur in einem Communiqué mit.

Auf dem Server fand sich ein Erpresserschreiben, das Geld für die Freigabe der Daten forderte. Ein konkreter Betrag wurde darin nicht genannt. «Wir werden auf die Erpressung nicht einsteigen», lässt sich Beat Imhof, Geschäftsführer des Casinotheaters Winterthur, in der Medienmitteilung zitieren. Man lege den Fokus auf die Wiederherstellung der Daten, was einige Zeit in Anspruch nehmen werde. «Aktuell sind wir deshalb nur telefonisch erreichbar», sagt Beat Imhof weiter. Es ist davon auszugehen, dass spätestens ab Mitte Woche der Normalbetrieb wieder möglich sein wird. Sensible Kundendaten sind nach aktuellem Kenntnisstand keine betroffen, schreibt das Casinotheater weiter.

Theater-, Gastro- und Eventbetrieb sind durch diesen Ausfall nicht beinträchtigt. Tickets können weiterhin über die Website www.casinotheater.ch oder telefonisch gebucht werden, heisst es zudem in der Medienmitteilung. Tischreservation sowie Eventanfragen sind aktuell nur telefonisch möglich.

