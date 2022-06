Euram-Kongress zum digitalen Wandel – So zieht Cassis die Zuhörenden in Winterthur in seinen Bann Zur Eröffnung der grössten Management­konferenz Europas nimmt Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) am Mittwochabend im Theater Winterthur die 600 Gäste mit in die unendlichen Weiten des Weltraums. Thomas Münzel Yolanda Guzmán Pfister

Bundespräsident Ignazio Cassis referiert in Winterthur über unermessliche Rohstoffe im Weltall. Foto: Roger Hofstetter Bundespräsident Ignazio Cassis hält in Winterthur vor 600 Zuhörerinnen und Zuhörern die Eröffnungsrede an der Management­konferenz Euram. Foto: Roger Hofstetter 1 / 2

Eigentlich geht es am Mittwochabend im Theater Winterthur um den digitalen Wandel. Und um die Frage, welche Folgen der tiefgreifende Veränderungsprozess durch die künstliche Intelligenz für Wirtschaft und Gesellschaft hat – und wie sie zusammen die Transformation optimal gestalten können. Doch Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) scheint das nicht sonderlich zu kümmern. Denn er macht in seiner Eröffnungsrede an der ersten von der ZHAW in der Schweiz organisierten Konferenz der Europäischen Akademie für Management (Euram) zuerst einmal einen Abstecher in den Weltraum. Cassis schwärmt von den unermesslichen Rohstoffen im Weltall. Oder genauer: vom Asteroiden Davida, der zwischen Mars und Jupiter seit Jahrtausenden seine Runden dreht.