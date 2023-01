Schweizer Première in New York – Cassis spricht erstmals im UNO-Sicherheitsrat Aussenminister Ignazio Cassis nimmt am Donnerstag an einer öffentlichen Debatte über die Rechtsstaatlichkeit in der Welt teil. Charlotte Walser UPDATE FOLGT

Ignazio Cassis (links) und Botschafterin Pascale Baeriswyl (rechts) vor der Wahl der Schweiz in das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen in New York (9. Juni 2022). Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Seit Anfang Jahr hat die Schweiz einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat, als eines von zehn nichtständigen Mitgliedern. Botschafterin Pascale Baeriswyl hat bereits an mehreren Sitzungen teilgenommen. Am Donnerstag wird nun erstmals Aussenminister Ignazio Cassis dabei sein. Die Sitzung des Gremiums findet um 10 Uhr (Lokalzeit) statt.

Cassis nimmt auf Einladung Japans teil, das derzeit den Vorsitz innehat, wie das Aussendepartement (EDA) mitteilte. Die öffentliche Debatte auf Ministerebene hat die Förderung der Rechtsstaatlichkeit in der Welt zum Thema.

Das Thema betreffe mindestens zwei der Prioritäten, die der Bundesrat für die Schweiz im Uno-Sicherheitsrat festgelegt habe, nämlich die Förderung des nachhaltigen Friedens und den Schutz der Zivilbevölkerung, schreibt das EDA. Die Schweiz verfüge über grosse Erfahrung in der Friedensförderung und Konfliktprävention. Sie setze sich für die Lösung von Konflikten und für die Rechtsstaatlichkeit ein.

Cassis will laut dem EDA die Gelegenheit nutzen, «um die Bedeutung der Einhaltung der Genfer Konventionen zu unterstreichen». Am Rande der Debatte in New York werde er zudem mit verschiedenen Regierungsvertreterinnen und -vertretern zusammentreffen. Dem Vernehmen nach gibt es auch Bestrebungen für ein Treffen mit US-Aussenminister Antony Blinken in Washington.

Der Bundesrat wurde an seiner Sitzung vom Mittwoch über die ersten Aktivitäten im Uno-Sicherheitsrat und die wichtigsten bevorstehenden Dossiers informiert. Der Sicherheitsrat tagt seit dem 3. Januar in seiner neuen Zusammensetzung. Zu den ersten Beschlüssen des Rates gehörte am 9. Januar die Verlängerung des Mandats der grenzüberschreitenden humanitären Hilfe für Syrien. Grundlage war eine Resolution, die die Schweiz und Brasilien eingebracht hatten.

Auch das Parlament will die Mitgliedschaft der Schweiz im Sicherheitsrat nutzen, um Anliegen einzubringen. Am Dienstag hat die Aussenpolitische Kommission des Ständerates den Bundesrat zu einer Intervention betreffend Armenien und Aserbaidschan aufgefordert: Der Bundesrat soll sich im Sicherheitsrat darum bemühen, dass die Feindseligkeiten eingestellt werden und dass eine humanitäre Luftbrücke eingerichtet wird.

