Biden-Putin-Gipfel in der Schweiz? – Cassis will diplomatischen Coup landen Der Aussenminister sieht die Chance, den von Biden vorgeschlagenen Gipfel der Grossmächte USA und Russland in die Schweiz zu holen. Eine Stadt wäre dafür besonders geeignet. Markus Häfliger , Christoph Lenz , Alan Cassidy

Im März 2011 herrschte noch Harmonie zwischen Biden und Putin. Nun soll es diesen Sommer erneut zu einem Treffen der beiden Spitzenpolitiker kommen, vielleicht sogar in der Schweiz. Foto: AP

Washington und Moskau sind auf Konfrontationskurs. Der neue US-Präsident Joe Biden bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin am 17. März in einem TV-Interview wörtlich als «Killer». Und Putin fordert die USA, die Nato und ganz Europa heraus, indem er an der Grenze zur Ukraine Truppen aufmarschieren lässt.

Mitten in diesen gefährlichen Spannungen bietet die Schweiz den beiden Atom- und Supermächten nun ihre Guten Dienste an. Das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) von Bundesrat Ignazio Cassis hat Russland und den USA diese Woche offiziell anerboten, in der Schweiz ein Gipfeltreffen zwischen Biden und Putin durchzuführen.