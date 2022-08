Abgänge beim FCW – Cavar verlässt den Verein – Pepsi dürfte ihm folgen Marin Cavar wechselt leihweise zum SC Brühl in die Promotion League. Auch bei Gezim Pepsi zeichnet sich eine Lösung ab. Gregory von Ballmoos

Marin Cavar wechselt leihweise zum SC Brühl. Foto: Madeleine Schoder

Bis am Mittwochabend können noch Transfers getätigt werden und der FC Winterthur wird nochmals aktiv – wenn auch eher passiv. Er leiht Marin Cavar nach St. Gallen zum SC Brühl aus. Dort trifft der Innenverteidiger auf Sandro Di Nucci, auch er ist eine Leihgabe des FCW an Brühl.

Cavar absolvierte in dieser Saison vier Spiele für den FCW – alle für die U21 in der 1. Liga Classic. Sein Vertrag beim FC Winterthur läuft noch bis Sommer 2023.

Überbesetzt ist der FCW auch im zentralen Mittelfeld. Nach dem Zuzug von Hekuran Kryeziu tummeln sich dort fünf Spieler für eine bis maximal zwei Positionen . Neben Kryeziu stehen auch noch Remo Arnold, Thibault Corbaz, Eris Abedini und Gezim Pepsi unter Vertrag. Auch hier zeichnet sich eine Lösung ab. Pepsi, der beim ersten Spiel gegen den FC Basel noch einen Kurzeinsatz hatte, dürfte den Verein verlassen. Pepsi kam im Winter 2020 aus Basel auf die Schützenwiese und stand 56 Mal für den FCW auf dem Platz, dabei erzielte er acht Tore.

Cup-Spiel definitiv angesetzt

Zudem wurde am Dienstag der Termin für das Cup-Spiel gegen den FC Meyrin angesetzt. Das Spiel findet am 17. September um 15 Uhr im Stade des Arbères in Meyrin statt.

