Hoher Besuch in Flaach – CEO von Nestlé will Bauern bei nachhaltiger Produktion helfen Landwirte sollen ökologisch produzieren und davon leben können. Dass das zu Zielkonflikten führt, zeigte ein Anlass in Flaach mit Nestlé-Chef Mark Schneider. Markus Brupbacher

Landwirt Ernst Bachmann (links) im Gespräch mit Mark Schneider, CEO von Nestlé. Foto: Madeleine Schoder

Kann Landwirtschaft produktiv und zugleich ökologisch sein? «Es gibt keine einfachen Lösungen», sagte dazu Nestlé-CEO Mark Schneider am Montag an einem Medienanlass in Flaach. Er ist seit 2017 der Geschäftsführer des grössten Nahrungsmittelkonzerns der Welt. «Ganzheitliche, naturnahe und nachhaltige Lebensmittelproduktion» lautete der Titel der Veranstaltung, zu der die Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen (IP-Suisse), Coop, die ETH Zürich und Nestlé eingeladen hatten.