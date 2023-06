Stadt Illnau-Effretikon – Cevi erhält Teilnutzungsrecht fürs Haus Horn Das ehemalige Cevi-Haus in Illnau kommt für mindestens 1,25 Millionen Franken auf den Markt. Mit einem kleinen Haken für die Käuferschaft. Almut Berger

Der Erlös aus dem Haus-Horn-Verkauf soll in das Hagi-Areal in Effretikon fliessen. Foto: Reformierte Kirche Illnau-Effretikon



Die reformierte Kirche Illnau-Effretikon verkauft das Haus Horn zu einem Mindestpreis von 1,25 Millionen Franken. Gleichzeitig räumt sie dem Cevi ein unentgeltliches Teilnutzungsrecht über zehn Jahre ein. Konkret geht es um die Garage, Teile des Schopfs und eine kleine Wiese.

Die rund 100 Stimmberechtigten hatten sich an der Kirchgemeindeversammlung vom 6. Juni «nahezu einstimmig» für diese Variante ausgesprochen, wie die reformierte Kirche in einer Mitteilung schreibt. Alternativ wäre das Haus für mindestens 1,25 Millionen und ohne Auflagen an den Meistbietenden verkauft worden.

Hoher Renovationsbedarf

Die an der Hornstrasse 26 in Illnau gelegene Liegenschaft diente jahrelang dem Cevi als Vereinslokal und teils auch als WG. Momentan wird sie zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine genutzt. Sie weist einen hohen Renovationsbedarf auf. Der erzielte Erlös soll in das Hagi-Areal in Effretikon fliessen. Die reformierte Kirche plant dort den Bau eines neuen Zentrums.

Einzelne Wortmeldungen forderten eine Rückweisung des Geschäfts, damit die Kirchenpflege weitere Abklärungen treffen oder die Liegenschaft weiter selbst bespielen könnte. Der Rückweisungsantrag sei «denkbar knapp» abgelehnt worden.

Die sonst gestellten Änderungsanträge wurden alle verworfen. So auch die Forderungen, die Liegenschaft vor dem Verkauf zum Preis des Höchstbietenden zuerst der Stadt Illnau-Effretikon anzubieten oder dass ein «Favoritenangebot» nochmals den Weg über die Kirchgemeindeversammlung nimmt. Damit sollte offengelegt werden, welche Personen und Institutionen an der Ausschreibung teilnehmen.



